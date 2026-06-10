Караваев рассказал болельщикам Динамо, почему перешел в Шахтер

Футболист сборной Украины Александр Караваев прокомментировал свой переход из «Динамо» в «Шахтер».

– Такие трансферы вызывают большой интерес у футбольного сообщества. Почему именно принял решение присоединиться к «Шахтеру», какой момент стал ключевым?

– Ключевым стало то, что в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Поэтому и принял такое решение.

– Думал ли ты о том, как будешь воспринимать «украинское класико»?

– Пока нет, но, конечно же, это не может обойти меня стороной. Я очень уважаю болельщиков «Динамо», потому что они семь лет болели за меня. И, конечно, я очень уважаю болельщиков «Шахтера», ведь был воспитанником клуба. Здесь обо мне никогда ничего плохого никто не говорил.