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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 21:42 | Обновлено 10 июня 2026, 22:40
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Караваев рассказал болельщикам Динамо, почему перешел в Шахтер

Футболист пополнил ряды «горняков»

10 июня 2026, 21:42 | Обновлено 10 июня 2026, 22:40
1028
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Караваев рассказал болельщикам Динамо, почему перешел в Шахтер
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Футболист сборной Украины Александр Караваев прокомментировал свой переход из «Динамо» в «Шахтер».

– Такие трансферы вызывают большой интерес у футбольного сообщества. Почему именно принял решение присоединиться к «Шахтеру», какой момент стал ключевым?

– Ключевым стало то, что в ходе прошлого сезона я очень мало играл. Поэтому и принял такое решение.

– Думал ли ты о том, как будешь воспринимать «украинское класико»?

– Пока нет, но, конечно же, это не может обойти меня стороной. Я очень уважаю болельщиков «Динамо», потому что они семь лет болели за меня. И, конечно, я очень уважаю болельщиков «Шахтера», ведь был воспитанником клуба. Здесь обо мне никогда ничего плохого никто не говорил.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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