Украина. Премьер лига10 июня 2026, 13:31 |
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Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер
Дарио поздравил опытного украинца
10 июня 2026, 13:31 |
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Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера, эмоционально попрощавшись с Динамо.
После перехода Караваева в Шахтер слово взял спортивный директор «горняков» Дарио Срна, который лаконично обратился к Александру: «Добро пожаловать домой», – написал Дарио.
Александр Караваев – питомец донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зорю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.
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