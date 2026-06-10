Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер

Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера, эмоционально попрощавшись с Динамо.

После перехода Караваева в Шахтер слово взял спортивный директор «горняков» Дарио Срна, который лаконично обратился к Александру: «Добро пожаловать домой», – написал Дарио.

Александр Караваев – питомец донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зорю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.