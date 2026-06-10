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  4. Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 13:31 |
1771
0

Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер

Дарио поздравил опытного украинца

10 июня 2026, 13:31 |
1771
0
Срна лаконично обратился к Караваеву после перехода игрока в Шахтер
ФК Шахтер Донецк
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Опытный украинский защитник Александр Караваев официально перебрался в расположение донецкого Шахтера, эмоционально попрощавшись с Динамо.

После перехода Караваева в Шахтер слово взял спортивный директор «горняков» Дарио Срна, который лаконично обратился к Александру: «Добро пожаловать домой», – написал Дарио.

Александр Караваев – питомец донецкого Шахтера. В Украине опытный футболист успел поиграть за ФК Севастополь, луганскую Зорю и киевское Динамо, а за границей играл за Фенербахче.

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Александр Караваев Дарио Срна Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк свободный агент Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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