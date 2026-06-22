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  4. Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру
Испания
22 июня 2026, 13:22 |
1465
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Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру

Опытный голкипер сборной Бельгии сообщил, что не собирается покидать мадридский «Реал»

22 июня 2026, 13:22 |
1465
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Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа определился с клубом, в котором проведет следующие пять лет и завершит карьеру.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, опытный футболист решил остаться в составе королевского клуба, где выполняет роль первого номера.

Бельгиец полностью доволен своим положением, поэтому надеется, что «сливочные» продлят с ним соглашение, срок которого истекает в июне 2027 года.

Куртуа присоединился к мадридской команде в августе 2018 года, когда перешел из лондонского «Челси» за 35 миллионов долларов.

В прошлом сезоне опытный 34-летний вратарь провел 45 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Фабрицио Романо
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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