Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру
Опытный голкипер сборной Бельгии сообщил, что не собирается покидать мадридский «Реал»
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа определился с клубом, в котором проведет следующие пять лет и завершит карьеру.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, опытный футболист решил остаться в составе королевского клуба, где выполняет роль первого номера.
Бельгиец полностью доволен своим положением, поэтому надеется, что «сливочные» продлят с ним соглашение, срок которого истекает в июне 2027 года.
Куртуа присоединился к мадридской команде в августе 2018 года, когда перешел из лондонского «Челси» за 35 миллионов долларов.
В прошлом сезоне опытный 34-летний вратарь провел 45 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
🚨🤍 Thibaut Courtois: “I want to play 4 or 5 more years at Real Madrid”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026
“I want to retire here”, told @AlbertoPereiro. pic.twitter.com/ki8eC81C5A
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