Куртуа определился с клубом, где проведет пять лет и завершит карьеру

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа определился с клубом, в котором проведет следующие пять лет и завершит карьеру.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, опытный футболист решил остаться в составе королевского клуба, где выполняет роль первого номера.

Бельгиец полностью доволен своим положением, поэтому надеется, что «сливочные» продлят с ним соглашение, срок которого истекает в июне 2027 года.

Куртуа присоединился к мадридской команде в августе 2018 года, когда перешел из лондонского «Челси» за 35 миллионов долларов.

В прошлом сезоне опытный 34-летний вратарь провел 45 матчей, в которых пропустил 43 мяча и 17 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.