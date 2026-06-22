Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?

21–22 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе G.

Сборная Египта с камбеком переиграла Новую Зеланди (3:1) и одержала первую победу в истории на мундиалях.

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Бельгия не сумела одолеть Иран, расписав безголевую ничью – 0:0.

Египет возглавил квартет G с четырьмя очками и близок к историческому выходу в плей-офф ЧМ.

Турнирное положение в группе G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)

Иран, Бельги и Новая Зеландия сохраняют шансы на плей-офф. В последнем туре Египет встретится с Ираном, а Бельгия сыграет с Новой Зеландией.

Поединки 3-го тура в группе G состоятся 27 июня и начнутся в 06:00 по Киеву.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в группе по итогам трех туров. Шансы на выход сохранит и сборная, финишировавшая третьей – если окажется среди 8 лучших команд из 12, занявших третьи места.

Чемпионат мира 2026. Группа G

Второй тур. 21–22 июня

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Голы: Сурман, 15 – Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Бельгия – Иран – 0:0

Группа G