Тренер сборной Эквадора – о ничьей с Кюрасао: «Именно это ранит»

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе поделился эмоциями после провального матча против Кюрасао во втором туре чемпионата мира 2026. Его команда не переиграла аутсайдера группы и сыграла вничью (0:0).

«Я ни разу не видел, чтобы команда потеряла баланс, вместо этого я видел команду, которая пыталась атаковать со всех сторон, но не смогла реализовать свои шансы. И это вызывает разочарование, с которым непросто справиться.

Мы имеем возможность добыть эту победу и продолжить работать ради нашей мечты. Команда ищет каждый путь и все возможные средства. Нереализация моментов становится заразной и лишает радости как парней, так и болельщиков. Но пока в футболе есть шансы, жизнь научила меня, что нужно продолжать верить.

Я знаю, что это тяжелый момент для эквадорского народа и что мои слова сейчас не имеют значения, но я благодарю их за усилия. Это нормально, что болельщики чувствуют эту боль, и именно это ранит меня больше всего… Я понимаю их дискомфорт и злость на меня, но мы собираемся выложиться на полную. Возможно, мне не удалось войти в сердца эквадорцев, но я буду продолжать пытаться», – заявил Беккасесе.

Сборная Эквадора набрала два очка после двух туров. Следующий матч подопечные Себастьяна сыграют против Германии (25 июня).

Видеообзор матча: