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Чемпионат мира
22 июня 2026, 03:20 | Обновлено 22 июня 2026, 03:27
262
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Таблица ЧМ-2026. Ничья Кабо-Верде: Уругвай рискует не выйти в плей-офф

После двух туров Испания возглавляет группу H с 4 очками, у Уругвая и Кабо-Верде – по 2

22 июня 2026, 03:20 | Обновлено 22 июня 2026, 03:27
262
0
Таблица ЧМ-2026. Ничья Кабо-Верде: Уругвай рискует не выйти в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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21–22 июня состоялись матчи 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а команда Уругвая потеряла очки в поединке с Кабо-Верде – 2:2.

После двух туров Испания возглавляет квартет с 4 очками. Вторую и третью строчку делят Уругвай и Кабо-Верде – 2 набранных балла. Саудовская Аравия с 1 пунктом располагается на последней, четвертой позиции.

Турнирное положение в группе H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)

Испания де-факто гарантировала себе плей-офф. Оставшиеся три сборные также сохраняются шансы на выход в 1/16 финала.

Уругвай находится в зоне риска, поскольку в последнем туре сыграет против грозной Испании. Сборная Кабо-Верде, которая проводит дебютный ЧМ, в 3-м туре встретится с Саудовской Аравией.

Поединки 3-го тура в квартете H состоятся 27 июня в 03:00 по Киеву.

По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа H

Второй тур. 21–22 июня

  • Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, ат-Тамбакти, 49 (автогол)

  • Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Голы: М. Араухо, 44, Каноббио, 45+6 – Ленини, 21, Варела, 61

Группа H

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4
2 Уругвай 2 0 2 0 3 - 3 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2
3 Кабо-Верде 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 2
4 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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