Таблица ЧМ-2026. Ничья Кабо-Верде: Уругвай рискует не выйти в плей-офф

21–22 июня состоялись матчи 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а команда Уругвая потеряла очки в поединке с Кабо-Верде – 2:2.

После двух туров Испания возглавляет квартет с 4 очками. Вторую и третью строчку делят Уругвай и Кабо-Верде – 2 набранных балла. Саудовская Аравия с 1 пунктом располагается на последней, четвертой позиции.

Турнирное положение в группе H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)

Испания де-факто гарантировала себе плей-офф. Оставшиеся три сборные также сохраняются шансы на выход в 1/16 финала.

Уругвай находится в зоне риска, поскольку в последнем туре сыграет против грозной Испании. Сборная Кабо-Верде, которая проводит дебютный ЧМ, в 3-м туре встретится с Саудовской Аравией.

Поединки 3-го тура в квартете H состоятся 27 июня в 03:00 по Киеву.

По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа H

Второй тур. 21–22 июня

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, ат-Тамбакти, 49 (автогол)

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Голы: М. Араухо, 44, Каноббио, 45+6 – Ленини, 21, Варела, 61

Группа H

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Испания 2 1 1 0 4 - 0 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания 21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия 15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 4 2 Уругвай 2 0 2 0 3 - 3 27.06.26 03:00 Уругвай - Испания 22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде 16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 2 3 Кабо-Верде 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия 22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде 15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 2 4 Саудовская Аравия 2 0 1 1 1 - 5 27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия 21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия 16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1 Полная таблица

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