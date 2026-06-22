Таблица ЧМ-2026. Ничья Кабо-Верде: Уругвай рискует не выйти в плей-офф
После двух туров Испания возглавляет группу H с 4 очками, у Уругвая и Кабо-Верде – по 2
21–22 июня состоялись матчи 2-го тура группы H чемпионата мира 2026.
Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0, а команда Уругвая потеряла очки в поединке с Кабо-Верде – 2:2.
После двух туров Испания возглавляет квартет с 4 очками. Вторую и третью строчку делят Уругвай и Кабо-Верде – 2 набранных балла. Саудовская Аравия с 1 пунктом располагается на последней, четвертой позиции.
Турнирное положение в группе H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
Испания де-факто гарантировала себе плей-офф. Оставшиеся три сборные также сохраняются шансы на выход в 1/16 финала.
Уругвай находится в зоне риска, поскольку в последнем туре сыграет против грозной Испании. Сборная Кабо-Верде, которая проводит дебютный ЧМ, в 3-м туре встретится с Саудовской Аравией.
Поединки 3-го тура в квартете H состоятся 27 июня в 03:00 по Киеву.
По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа H
Второй тур. 21–22 июня
- Испания – Саудовская Аравия – 4:0
Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, ат-Тамбакти, 49 (автогол)
- Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
Голы: М. Араухо, 44, Каноббио, 45+6 – Ленини, 21, Варела, 61
Группа H
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|4
|2
|Уругвай
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|27.06.26 03:00 Уругвай - Испания22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|2
|3
|Кабо-Верде
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия22.06.26 Уругвай 2:2 Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|2
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|27.06.26 03:00 Кабо-Верде - Саудовская Аравия21.06.26 Испания 4:0 Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
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