Сборная Ирана установила возрастной рекорд в истории ЧМ
Средний возраст игроков сборной Ирана – 32,5 года
Во втором туре группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Ирана и Бельгии.
Средний возраст игроков национальной команды Ирана составляет 32 года и 181 день, что делает этот состав самым возрастным в матчах чемпионата мира с тех пор, как начали такие данные анализировать (1966 год). Прошлый максимальный показатель принадлежал сборной Германии образца 1998 года (31 гол и 334 дня).
Салех Хардани, Эхсан Хаджисафи и Хоссейн Канани – это изменения в стартовом составе сборной Ирана по сравнению с прошлым поединком. У бельгийцев одно изменение – выход с первых минут Ромелу Лукаку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане уже ищут нового игрока
Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)