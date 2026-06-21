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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:14 |
831
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Сборная Ирана установила возрастной рекорд в истории ЧМ

Средний возраст игроков сборной Ирана – 32,5 года

21 июня 2026, 22:14 |
831
0
Сборная Ирана установила возрастной рекорд в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во втором туре группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Ирана и Бельгии.

Средний возраст игроков национальной команды Ирана составляет 32 года и 181 день, что делает этот состав самым возрастным в матчах чемпионата мира с тех пор, как начали такие данные анализировать (1966 год). Прошлый максимальный показатель принадлежал сборной Германии образца 1998 года (31 гол и 334 дня).

Салех Хардани, Эхсан Хаджисафи и Хоссейн Канани – это изменения в стартовом составе сборной Ирана по сравнению с прошлым поединком. У бельгийцев одно изменение – выход с первых минут Ромелу Лукаку.

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Руслан Полищук Источник: Opta
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