Сборная Ирана установила возрастной рекорд в истории ЧМ

Во втором туре группового этапа чемпионата мира встречаются сборные Ирана и Бельгии.

Средний возраст игроков национальной команды Ирана составляет 32 года и 181 день, что делает этот состав самым возрастным в матчах чемпионата мира с тех пор, как начали такие данные анализировать (1966 год). Прошлый максимальный показатель принадлежал сборной Германии образца 1998 года (31 гол и 334 дня).

Салех Хардани, Эхсан Хаджисафи и Хоссейн Канани – это изменения в стартовом составе сборной Ирана по сравнению с прошлым поединком. У бельгийцев одно изменение – выход с первых минут Ромелу Лукаку.