Лукаку вышел на третье место по количеству матчей за сборную Бельгии
Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за бельгийскую сборную
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку проводит 128-й матч за национальную команду.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирана.
Лукаку опередил Тоби Алдервейрелда (127 матчей) и вышел на третье место в истории сборной Бельгии по количеству игр.
Больше чем нападающий Наполи, за национальную бельгийскую сборную сыграли только Ян Вертонген (157) и Аксель Витсель (138).
Еще один игрок сборной Бельгии. Тибо Куртуа, играет свой 17-й матч на чемпионатах мира, что стало повторением рекорда Энцо Шифо (также 17) по количеству сыгранных матчей на мировых первенствах в составе бельгийской сборной.
Игроки сборной Бельгии с наибольшим количеством сыгранных матчей
157 – Ян Вертонген
138 – Аксель Витсель
128 – Ромелу Лукаку
127 – Тоби Алдервейрелд
126 – Эден Азар
121 – Кевин Де Брюйне
111 – Тибо Куртуа
109 – Дрис Мертенс
96 – Ян Кулеманс
94 – Тимми Симонс
🇧🇪 Joueurs ayant le plus de sélections avec la Belgique :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 21, 2026
157- Jan Vertonghen
138- Axel Witsel
128- ROMELU LUKAKU
127- Toby Alderweireld #BELIRA
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