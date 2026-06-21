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  4. Лукаку вышел на третье место по количеству матчей за сборную Бельгии
Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:02 |
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Лукаку вышел на третье место по количеству матчей за сборную Бельгии

Вспомним топ-10 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за бельгийскую сборную

21 июня 2026, 22:02 |
290
0
Лукаку вышел на третье место по количеству матчей за сборную Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку проводит 128-й матч за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирана.

Лукаку опередил Тоби Алдервейрелда (127 матчей) и вышел на третье место в истории сборной Бельгии по количеству игр.

Больше чем нападающий Наполи, за национальную бельгийскую сборную сыграли только Ян Вертонген (157) и Аксель Витсель (138).

Еще один игрок сборной Бельгии. Тибо Куртуа, играет свой 17-й матч на чемпионатах мира, что стало повторением рекорда Энцо Шифо (также 17) по количеству сыгранных матчей на мировых первенствах в составе бельгийской сборной.

Игроки сборной Бельгии с наибольшим количеством сыгранных матчей

157 – Ян Вертонген
138 – Аксель Витсель
128 – Ромелу Лукаку
127 – Тоби Алдервейрелд
126 – Эден Азар
121 – Кевин Де Брюйне
111 – Тибо Куртуа
109 – Дрис Мертенс
96 – Ян Кулеманс
94 – Тимми Симонс

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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