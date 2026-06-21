Лукаку вышел на третье место по количеству матчей за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку проводит 128-й матч за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирана.

Лукаку опередил Тоби Алдервейрелда (127 матчей) и вышел на третье место в истории сборной Бельгии по количеству игр.

Больше чем нападающий Наполи, за национальную бельгийскую сборную сыграли только Ян Вертонген (157) и Аксель Витсель (138).

Еще один игрок сборной Бельгии. Тибо Куртуа, играет свой 17-й матч на чемпионатах мира, что стало повторением рекорда Энцо Шифо (также 17) по количеству сыгранных матчей на мировых первенствах в составе бельгийской сборной.

Игроки сборной Бельгии с наибольшим количеством сыгранных матчей

157 – Ян Вертонген

138 – Аксель Витсель

128 – Ромелу Лукаку

127 – Тоби Алдервейрелд

126 – Эден Азар

121 – Кевин Де Брюйне

111 – Тибо Куртуа

109 – Дрис Мертенс

96 – Ян Кулеманс

94 – Тимми Симонс