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  4. Скандал в сборной Португалии: невеста Роналду атаковала девушку Невеша
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21 июня 2026, 21:28 |
1434
1

Скандал в сборной Португалии: невеста Роналду атаковала девушку Невеша

Джорджина повелась на фейк о Роналду

21 июня 2026, 21:28 |
1434
1 Comments
Скандал в сборной Португалии: невеста Роналду атаковала девушку Невеша
Instagram. Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, Жоау Невеш, Мадалена Арагау
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Невеста форварда сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – оказалась в центре скандала после матча ЧМ-2026.

Португалия стартовала на турнире с ничьей против ДР Конго – 1:1. Единственный гол команды забил полузащитник ПСЖ Жоау Невеш.

После игры Роналду раскритиковали за то, что он якобы больше думает о личных достижениях, чем о команде. Ситуация обострилась после слов Невеша, который заявил, что Криштиану сейчас «такой же игрок, как и все остальные» и должен помогать сборной.

Фанаты Роналду восприняли это как выпад в сторону капитана. Позже в соцсетях появился фейковый комментарий, который приписали девушке Невеша. В нем якобы было написано: «Скажите вашему GOAT завершить карьеру, он очень эгоистичный».

На пост отреагировала Джорджина Родригес, которая, похоже, поверила в его подлинность.

«Вау! Это поколение мощно заявляет о себе!» – написала невеста Роналду.

Защитник Рубен Диаш попытался успокоить ситуацию, заявив, что вину не стоит возлагать на одного игрока, ведь сейчас «под ударом вся команда».

В следующем матче группового этапа Португалия сыграет против Узбекистана.

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Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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Комментарии 1
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Дамочкам теж треба чимось зайнятися.
От і розважаються.
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