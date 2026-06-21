Скандал в сборной Португалии: невеста Роналду атаковала девушку Невеша

Невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – оказалась в центре скандала после матча ЧМ-2026.

Португалия стартовала на турнире с ничьей против ДР Конго – 1:1. Единственный гол команды забил полузащитник ПСЖ Жоау Невеш.

После игры Роналду раскритиковали за то, что он якобы больше думает о личных достижениях, чем о команде. Ситуация обострилась после слов Невеша, который заявил, что Криштиану сейчас «такой же игрок, как и все остальные» и должен помогать сборной.

Фанаты Роналду восприняли это как выпад в сторону капитана. Позже в соцсетях появился фейковый комментарий, который приписали девушке Невеша. В нем якобы было написано: «Скажите вашему GOAT завершить карьеру, он очень эгоистичный».

На пост отреагировала Джорджина Родригес, которая, похоже, поверила в его подлинность.

«Вау! Это поколение мощно заявляет о себе!» – написала невеста Роналду.

Защитник Рубен Диаш попытался успокоить ситуацию, заявив, что вину не стоит возлагать на одного игрока, ведь сейчас «под ударом вся команда».

В следующем матче группового этапа Португалия сыграет против Узбекистана.