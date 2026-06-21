Скандал в сборной Португалии: невеста Роналду атаковала девушку Невеша
Джорджина повелась на фейк о Роналду
Невеста форварда сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – оказалась в центре скандала после матча ЧМ-2026.
Португалия стартовала на турнире с ничьей против ДР Конго – 1:1. Единственный гол команды забил полузащитник ПСЖ Жоау Невеш.
После игры Роналду раскритиковали за то, что он якобы больше думает о личных достижениях, чем о команде. Ситуация обострилась после слов Невеша, который заявил, что Криштиану сейчас «такой же игрок, как и все остальные» и должен помогать сборной.
Фанаты Роналду восприняли это как выпад в сторону капитана. Позже в соцсетях появился фейковый комментарий, который приписали девушке Невеша. В нем якобы было написано: «Скажите вашему GOAT завершить карьеру, он очень эгоистичный».
На пост отреагировала Джорджина Родригес, которая, похоже, поверила в его подлинность.
«Вау! Это поколение мощно заявляет о себе!» – написала невеста Роналду.
Защитник Рубен Диаш попытался успокоить ситуацию, заявив, что вину не стоит возлагать на одного игрока, ведь сейчас «под ударом вся команда».
В следующем матче группового этапа Португалия сыграет против Узбекистана.
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