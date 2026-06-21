ХАВИ: «Он – Майкл Джордан в футболе»

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави до сих пор восторгается бывшим партнером и звездой сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Мне было 20, когда я впервые услышал имя Лионеля Месси», – заявил Хави. «Один из тренеров молодежной команды «Барселоны» рассказал мне об этом парне из Аргентины, который собирался присоединиться к академии. Он сказал, что никогда не видел ничего подобного. Честно говоря, я был настроен скептически. Через систему «Барселоны» проходит множество многообещающих ребят. Я считал, что игрока можно оценить только тогда, когда он попадает в первую команду. Он сказал мне: «Хави, этот другой».

Я помню, как в последующие годы видел отрывки с Месси на внутреннем телеканале «Барселоны». Его финты, его голы… те, где он обыгрывал по 4-5 защитников, а затем обходил вратаря. Он выглядел как сверхъестественный талант, но так же выглядели и многие молодые игроки. На канале показывали только их лучшие моменты.

В 2004 году тот же тренер прислал мне сообщение: «Тот аргентинец, о котором я тебе рассказывал, завтра будет тренироваться с тобой». Хорошо, подумал я. Пора увидеть, на что способен этот парень. Я до сих пор помню ту первую тренировку. То, как он контролировал мяч, как он вел мяч, как он пасовал, как он взаимодействовал с товарищами по команде… он мог делать все. Он был феноменом. Я не мог поверить своим глазам. Как и другие опытные игроки – Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес, Деку, Роналдиньо. Мы просто смотрели друг на друга, как бы говоря: «Это ненормально». Лео было всего 16 лет, и он сразу же стал лучшим игроком клуба.

Он был блестящим товарищем по команде. Он начинал как тихий лидер – всегда хотел мяч на поле, всегда демонстрировал свою индивидуальность – но постепенно брал на себя все больше ответственности. Когда я ушел из «Барселоны» в 2015 году, он уже был отличным коммуникатором, подбадривая товарищей по команде перед играми. Теперь, в сборной Аргентины, видно, что он бесспорный лидер, как на словах, так и на деле. Это просто исходит от него: это неутолимое желание победить. Вы никогда не увидите Месси не настроенным на матч. Страсть, которую он вкладывает в футбол, очень аргентинская, очень конкурентная. От этого никуда не деться.

Я люблю говорить, что он – Майкл Джордан в футболе. В футболе нет никого, с кем можно было бы сравнить его. Он превзошел великих прошлого благодаря своей долгой карьере: он был лучшим последние 20 лет. Даже сейчас, спустя столько времени, он выходит и показывает нам это».

Месси сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0). Через сутки аргентинцы сыграют с Австрией, свисток прозвучит в 20:00.