Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о выступлении 38-летнего экс-игрока «блаугранас» Лионеля Месси в составе национальной сборной Аргентины на ЧМ-2026.

В первом матче на чемпионате мира Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0). Это уже шестое участие в чемпионате мира в карьере аргентинца. Ямаль считает, что Лионель продолжает доказывать скептикам, что он величайший игрок в истории футбола.