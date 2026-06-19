Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»
Хейтеры аргентинца лишь обманывают самих себя, считает испанец
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о выступлении 38-летнего экс-игрока «блаугранас» Лионеля Месси в составе национальной сборной Аргентины на ЧМ-2026.
В первом матче на чемпионате мира Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0). Это уже шестое участие в чемпионате мира в карьере аргентинца. Ямаль считает, что Лионель продолжает доказывать скептикам, что он величайший игрок в истории футбола.
«Хет-трик Месси? Каждый матч, в котором он играет, доказывает, что он величайший игрок в истории. Если кто-то до сих пор сомневается, то это только потому, что они намеренно ищут повод для сомнений», — сказал Ламин.
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