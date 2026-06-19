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  4. Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 17:47 |
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Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»

Хейтеры аргентинца лишь обманывают самих себя, считает испанец

19 июня 2026, 17:47 |
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Ламин ЯМАЛЬ: «Месси – величайший игрок в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о выступлении 38-летнего экс-игрока «блаугранас» Лионеля Месси в составе национальной сборной Аргентины на ЧМ-2026.

В первом матче на чемпионате мира Месси оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0). Это уже шестое участие в чемпионате мира в карьере аргентинца. Ямаль считает, что Лионель продолжает доказывать скептикам, что он величайший игрок в истории футбола.

«Хет-трик Месси? Каждый матч, в котором он играет, доказывает, что он величайший игрок в истории. Если кто-то до сих пор сомневается, то это только потому, что они намеренно ищут повод для сомнений», — сказал Ламин.

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Ламин Ямаль Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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