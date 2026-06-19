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  4. ПОЧЕТТИНО: «Аргентина – потрясающая команда. Но я защищаю цвета США»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 17:07 |
202
0

ПОЧЕТТИНО: «Аргентина – потрясающая команда. Но я защищаю цвета США»

Аргентинец ставит профессионализм выше собственного патриотизма

19 июня 2026, 17:07 |
202
0
ПОЧЕТТИНО: «Аргентина – потрясающая команда. Но я защищаю цвета США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Бывший игрок сборной Аргентины, а ныне главный тренер национальной команды США Маурисио Почеттино высказался по поводу выступления «Альбиселесте» на ЧМ-2026.

В первом туре группового этапа Аргентина обыграла Алжир (3:0). Все три гола в этом матче забил 38-летний Лионель Месси.

«Мне очень понравилась игра Аргентины. Месси трудно описать. Шесть чемпионатов мира, всё, чего он достиг за свою карьеру в разных клубах. Как на командном уровне, так и на индивидуальном. Он лучший.

Аргентина – это удивительная команда, четыре года назад они выиграли чемпионат мира. Тренер [Лионель Скалони], на мой взгляд, – лучший на этом чемпионате мира. Тренерский штаб, персонал – я хорошо их знаю.

Болельщики – невероятные. А ещё, как вишенка на торте — Месси. Это сложное сочетание, против которого трудно играть.

Я аргентинец. Но я защищаю [цвета] США. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы оставить здесь хорошие воспоминания», – сказал Почеттино.

Первый матч ЧМ-2026 сборная США сыграла против Панамы (4:1). Также на групповом этапе подопечные Почеттино встретятся с Новой Зеландией и Турцией. Аргентина сыграет с Австрией и Иорданией.

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Андрей Плыгун Источник
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