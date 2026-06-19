В Аргентине заявили о смерти отца Месси. Возник скандал, вмешался президент

На одном из популярных новостных каналов Аргентины журналистка Флоренсия Пенья заявила о смерти отца Лионеля Месси после тяжелой болезни. Якобы это случилось во время матча чемпионата мира.

Журналистка сослалась на «информацию в соцсетях». Как оказалось, это был фэйк, однако новость разошлась и стала популярной.

Пенья в прямом эфире извинилась за ошибку и даже расплакалась, однако это ее не спасло от увольнения. Канал официально принес извинения семье Месси.

Сам Лионель ранее заявил, что заплакал после гола в ворота Алжира именно из-за проблем в семье – у его отца действительно были проблемы со здоровьем, но сейчас ситуация улучшилась.

Учитывая популярность Месси, инцидент прокомментировал даже президент Аргентины Хавьер Милей.

«От СМИ мы уже видели все, но некоторые напоминают, что могут опуститься еще ниже и причинить еще больше боли. По крайней мере, канал принес извинения и уволил этого отвратительного человека», – сказал Милей.

Месси открыл чемпионат мира с хет-трика.