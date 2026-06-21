ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 21 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​​​Вечером 21 июня проходят матчи второго тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков 2-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 19:00. Испания – Саудовская Аравия, 22:00. Бельгия – Иран, 01:00. Уругвай – Кабо-Верде, 04:00. Новая Зеландия – Египет

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

2-й тур, 21 июня 2026

21.06.26. 19:00. Испания – Саудовская Аравия

21.06.26. 22:00. Бельгия – Иран

22.06.26. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

22.06.26. 04:00. Новая Зеландия – Египет

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

🔹 Группа A: Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)

(6 очков), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1) 🔹 Группа B: Канада (4), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1)

🔹 Группа C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)

🔹 Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)

(6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0) 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)

(6), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1) 🔹 Группа F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)

🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)

🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)

🔹 Группа I: Норвегия (3), Франция (3), Сенегал (0), Ирак (0)

🔹 Группа J: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)

🔹 Группа K: Колумбия (3), ДР Конго (1), Португалия (1), Узбекистан (0)

🔹 Группа L: Англия (3), Гана (3), Панама (0), Хорватия (0)

Инфографика

21.06.26. 19:00. Испания – Саудовская Аравия

21.06.26. 22:00. Бельгия – Иран

22.06.26. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

22.06.26. 04:00. Новая Зеландия – Египет