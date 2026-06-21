Таблица ЧМ. Сборная Кюрасао взяла первое очко. Какие шансы выйти в плей-офф
Эквадор и Кюрасао имеют по одному зачетному пункту после двух туров
Сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в Канзас-Сити на стадионе Эрроухед Стэдиум.
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Игра прошла при большом преимуществе сборной Эквадора.
Героем поединка стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, который сыграл сухой матч.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E
- Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 1)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Германия – уже вышла, Кот-д'Ивуар – 93%, Эквадор – 30%, Кюрасао – 15%
Дальнейшее расписание матчей группы E
- 25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия
Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 21 июня
Канзас-Сити (штат Миссури, США), Эрроухед Стэдиум
Эквадор – Кюрасао – 0:0
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Инфографика
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