Таблица ЧМ. Сборная Кюрасао взяла первое очко. Какие шансы выйти в плей-офф

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Сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Канзас-Сити на стадионе Эрроухед Стэдиум.

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Игра прошла при большом преимуществе сборной Эквадора.

Героем поединка стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, который сыграл сухой матч.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E

Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 1)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Германия – уже вышла, Кот-д'Ивуар – 93%, Эквадор – 30%, Кюрасао – 15%

Дальнейшее расписание матчей группы E

25 июня. Кюрасао – Кот-д'Ивуар, Эквадор – Германия

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 21 июня

Канзас-Сити (штат Миссури, США), Эрроухед Стэдиум

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Турнирная таблица

Видеообзор матча

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