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Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:23 | Обновлено 21 июня 2026, 18:06
247
0

ФОТО. Эквадор и Кюрасао разошлись миром на ЧМ. Вратарь стал героем матча

Элой Ром сохранил свои ворота в неприкосновенности

21 июня 2026, 17:23 | Обновлено 21 июня 2026, 18:06
247
0
ФОТО. Эквадор и Кюрасао разошлись миром на ЧМ. Вратарь стал героем матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Эквадора и Кюрасао не смогли определить сильнейшего в матче 2-го тура чемпионата мира 2026, сыграв вничью со счетом 0:0.

Поединок состоялся в Канзас-Сити на стадионе Эрроухед Стэдиум и прошел при большом преимуществе эквадорцев.

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Эквадорская команда владела мячом 75% времени, нанесла 27 ударов по воротам и создала 6 голевых моментов, но пробить оборону соперника так и не смогла.

Героем матча стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, который сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Турнирное положение: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 1).

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 21 июня

Канзас-Сити (штат Миссури, США), Эрроухед Стэдиум

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу видео голов и обзор сборная Кюрасао по футболу фото Элой Ром
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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