ФОТО. Эквадор и Кюрасао разошлись миром на ЧМ. Вратарь стал героем матча
Элой Ром сохранил свои ворота в неприкосновенности
Сборные Эквадора и Кюрасао не смогли определить сильнейшего в матче 2-го тура чемпионата мира 2026, сыграв вничью со счетом 0:0.
Поединок состоялся в Канзас-Сити на стадионе Эрроухед Стэдиум и прошел при большом преимуществе эквадорцев.
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Эквадорская команда владела мячом 75% времени, нанесла 27 ударов по воротам и создала 6 голевых моментов, но пробить оборону соперника так и не смогла.
Героем матча стал голкипер сборной Кюрасао Элой Ром, который сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Турнирное положение: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 1).
Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 21 июня
Канзас-Сити (штат Миссури, США), Эрроухед Стэдиум
Эквадор – Кюрасао – 0:0
Турнирная таблица
Видеообзор матча
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