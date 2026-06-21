Таблица ЧМ. Япония сравнялась с Нидерландами и практически вышла в плей-офф
Японцы, обыграв Тунис, математически пока еще не гарантировали себе путевку
Сборная Японии разгромила команду Туниса (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в мексиканском Монтеррее на Estadio BBVA.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это был юбилейный, 1000-й матч в истории чемпионатов мира.
У японцы голы забили Аясе Уэда (дубль), Дайти Камада и Дзюнья Ито.
После двух туров Япония набрала 4 очка и практически (но еще не математически) гарантировала себе выход в плей-офф.
Сорная Туниса досрочно заняла последнее место в квартете и потеряла все шансы на продолжение борьбы.
ЧМ-2026 Турнирная таблица группы F
- Нидерланды (4 очка), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф
- Нидерланды – 100%, Япония – 100%, Швеция – 93%, Тунис – нет шансов
Дальнейшее расписание матчей группы F
- 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды
Чемпионат мира 2026. Группа F. 2-й тур, 21 июня
Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA
Тунис – Япония – 0:4
Голы: Дайти Камада, 4, Аясе Уэда, 31, 83, Дзюнья Ито, 69
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Инфографика
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