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Чемпионат мира
21 июня 2026, 18:23 | Обновлено 21 июня 2026, 19:47
362
0

Таблица ЧМ. Япония сравнялась с Нидерландами и практически вышла в плей-офф

Японцы, обыграв Тунис, математически пока еще не гарантировали себе путевку

21 июня 2026, 18:23 | Обновлено 21 июня 2026, 19:47
362
0
Таблица ЧМ. Япония сравнялась с Нидерландами и практически вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Японии разгромила команду Туниса (4:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в мексиканском Монтеррее на Estadio BBVA.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это был юбилейный, 1000-й матч в истории чемпионатов мира.

У японцы голы забили Аясе Уэда (дубль), Дайти Камада и Дзюнья Ито.

После двух туров Япония набрала 4 очка и практически (но еще не математически) гарантировала себе выход в плей-офф.

Сорная Туниса досрочно заняла последнее место в квартете и потеряла все шансы на продолжение борьбы.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы F

  • Нидерланды (4 очка), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф

  • Нидерланды – 100%, Япония – 100%, Швеция – 93%, Тунис – нет шансов

Дальнейшее расписание матчей группы F

  • 25 июня. Япония – Швеция, Тунис – Нидерланды

Чемпионат мира 2026. Группа F. 2-й тур, 21 июня

Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Дайти Камада, 4, Аясе Уэда, 31, 83, Дзюнья Ито, 69

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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