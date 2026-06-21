Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо хочет, чтобы Челси купил Вирца, но при одном условии
Англия
21 июня 2026, 18:24 | Обновлено 21 июня 2026, 18:31
426
0

Алонсо хочет, чтобы Челси купил Вирца, но при одном условии

Энцо Фернандес должен покинуть Лондон

21 июня 2026, 18:24 | Обновлено 21 июня 2026, 18:31
426
0
Алонсо хочет, чтобы Челси купил Вирца, но при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет, чтобы лондонский клуб приобрел у «Ливерпуля» 23-летнего немецкого полузащитника Флориана Вирца.

Источник сообщает, что испанский специалист хочет воссоединиться с талантливым игроком, с которым он работал в «Байере», но этот трансфер станет возможным, если Энцо Фернандес покинет клуб. В последнее время на аргентинца претендует ряд клубов, в частности мадридский «Реал». В случае ухода игрока Алонсо хочет видеть на его месте именно Вирца.

Флориан перешел в «Ливерпуль» год назад за 125 миллионов евро, однако столкнулся в АПЛ с серьезными трудностями. Сейчас главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола рассчитывает на него как на ключевого игрока «красных».

В прошлом сезоне Вирц принял участие в 49 матчах «Ливерпуля», отличившись семью забитыми голами и десятью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

По теме:
Главный тренер сборной Египта вынужден был оправдываться из-за Салаха
Ман Сити нашёл замену Силве в сборной Германии
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Флориан Вирц Хаби Алонсо Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Футбол | 21 июня 2026, 12:36 7
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис

Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Футбол | 21 июня 2026, 16:24 1
Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине
Астон Вилла лидирует в гонке за голкипера на фоне слухов о Трубине

Карьеру в английском клубе может продолжить Зион Сузуки из «Пармы»

Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20.06.2026, 19:48
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 9
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 57
Волейбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем