Алонсо хочет, чтобы Челси купил Вирца, но при одном условии

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет, чтобы лондонский клуб приобрел у «Ливерпуля» 23-летнего немецкого полузащитника Флориана Вирца.

Источник сообщает, что испанский специалист хочет воссоединиться с талантливым игроком, с которым он работал в «Байере», но этот трансфер станет возможным, если Энцо Фернандес покинет клуб. В последнее время на аргентинца претендует ряд клубов, в частности мадридский «Реал». В случае ухода игрока Алонсо хочет видеть на его месте именно Вирца.

Флориан перешел в «Ливерпуль» год назад за 125 миллионов евро, однако столкнулся в АПЛ с серьезными трудностями. Сейчас главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола рассчитывает на него как на ключевого игрока «красных».

В прошлом сезоне Вирц принял участие в 49 матчах «Ливерпуля», отличившись семью забитыми голами и десятью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.