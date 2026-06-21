Алонсо хочет, чтобы Челси купил Вирца, но при одном условии
Энцо Фернандес должен покинуть Лондон
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет, чтобы лондонский клуб приобрел у «Ливерпуля» 23-летнего немецкого полузащитника Флориана Вирца.
Источник сообщает, что испанский специалист хочет воссоединиться с талантливым игроком, с которым он работал в «Байере», но этот трансфер станет возможным, если Энцо Фернандес покинет клуб. В последнее время на аргентинца претендует ряд клубов, в частности мадридский «Реал». В случае ухода игрока Алонсо хочет видеть на его месте именно Вирца.
Флориан перешел в «Ливерпуль» год назад за 125 миллионов евро, однако столкнулся в АПЛ с серьезными трудностями. Сейчас главный тренер мерсисайдцев Андони Ираола рассчитывает на него как на ключевого игрока «красных».
В прошлом сезоне Вирц принял участие в 49 матчах «Ливерпуля», отличившись семью забитыми голами и десятью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.
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