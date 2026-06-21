Атлетико сделал Роме предложение по Коне, но игрок ответил отказом

Мадридский «Атлетико» нацелился на 25-летнего центрального полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне.

Испанцы предложили римлянам 45 миллионов евро за контракт игрока, однако переговоры были приостановлены по инициативе самого футболиста. Коне не хочет играть в Мадриде. Зато он положительно относится к перспективе перехода в «Арсенал». Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к игроку, однако пока конкретных предложений «Роме» не делал. Также за ситуацией следят «Челси» и «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Коне принял участие в 37 матчах «Ромы», отличившись двумя забитыми голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.