Атлетико сделал Роме предложение по Коне, но игрок ответил отказом
Француз хочет играть в Англии
Мадридский «Атлетико» нацелился на 25-летнего центрального полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне.
Испанцы предложили римлянам 45 миллионов евро за контракт игрока, однако переговоры были приостановлены по инициативе самого футболиста. Коне не хочет играть в Мадриде. Зато он положительно относится к перспективе перехода в «Арсенал». Лондонский клуб проявляет серьезный интерес к игроку, однако пока конкретных предложений «Роме» не делал. Также за ситуацией следят «Челси» и «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне Коне принял участие в 37 матчах «Ромы», отличившись двумя забитыми голами и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
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