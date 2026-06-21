ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке
Андрей Лунин уже готовится к новому сезону
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин показал, как поддерживает форму во время межсезонья.
Футболист опубликовал в Instagram видео с тренировки на пляже. На ролике Лунин работает босиком на песке, выполняя интенсивные упражнения на взрывную силу, скорость, координацию и выносливость.
Вратарь делал рывки, прыжковые упражнения, ускорения и элементы функциональной подготовки. Тренировка выглядела достаточно тяжелой, ведь работа на песке значительно увеличивает нагрузку на ноги и корпус.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Сам Лунин коротко подписал публикацию эмодзи и хештегами: «#Workout #LoveIt #Enjoy #Push #AL13».
Фанаты активно отреагировали на пост. В комментариях подписчики оставляли эмодзи с огнем, поддерживали украинца и писали: «Vamos Lunin», «Siempre listo», «Grande Lunin» и «Madridistas es familia» («Вперед, Лунин», «Всегда готов», «Великий Лунин» и «Мадридисты – это семья».)
Пост быстро собрал более 8 тысяч лайков. Болельщики отметили, что Лунин серьезно готовится к новому сезону и не теряет форму даже во время отпуска.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский вингер перебрался в украинский клуб из «Фламенго»
Рефери остановил бой после гонга