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21 июня 2026, 00:29 | Обновлено 21 июня 2026, 00:35
265
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ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке

Андрей Лунин уже готовится к новому сезону

21 июня 2026, 00:29 | Обновлено 21 июня 2026, 00:35
265
2 Comments
ВИДЕО. Лунин показал тяжелую тренировку на песке
Instagram. Андрей Лунин
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин показал, как поддерживает форму во время межсезонья.

Футболист опубликовал в Instagram видео с тренировки на пляже. На ролике Лунин работает босиком на песке, выполняя интенсивные упражнения на взрывную силу, скорость, координацию и выносливость.

Вратарь делал рывки, прыжковые упражнения, ускорения и элементы функциональной подготовки. Тренировка выглядела достаточно тяжелой, ведь работа на песке значительно увеличивает нагрузку на ноги и корпус.

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Сам Лунин коротко подписал публикацию эмодзи и хештегами: «#Workout #LoveIt #Enjoy #Push #AL13».

Фанаты активно отреагировали на пост. В комментариях подписчики оставляли эмодзи с огнем, поддерживали украинца и писали: «Vamos Lunin», «Siempre listo», «Grande Lunin» и «Madridistas es familia» («Вперед, Лунин», «Всегда готов», «Великий Лунин» и «Мадридисты – это семья».)

Пост быстро собрал более 8 тысяч лайков. Болельщики отметили, что Лунин серьезно готовится к новому сезону и не теряет форму даже во время отпуска.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Просто так на лавцi запасних не посидешь..Також потрiбно тренуватися.. 
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Вечно второй...
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