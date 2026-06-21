Ман Сити нашёл замену Силве в сборной Германии

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Сити» определились с заменой центральному полузащитнику Бернарду Силве, который недавно покинул клуб.

Сообщается, что «горожане» нацелились на 25-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Феликса Нмечу. Последний является воспитанником «Сити» и находился в системе клуба до 2021 года. Сам футболист не против вернуться в Англию, однако руководство «шмелей» не хочет отпускать ключевого игрока дешевле, чем за 120 миллионов евро. Только в марте он подписал новый контракт до 2030 года. В соглашении предусмотрен пункт о сумме отступных за Нмечу в размере 80 млн евро, но эту опцию можно активировать только с 2027 года.

В прошлом сезоне Феликс принял участие в 42 матчах в составе «Боруссии Д», отличившись пятью забитыми голами и тремя голевыми передачами.