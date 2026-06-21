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Англия
21 июня 2026, 14:49 | Обновлено 21 июня 2026, 14:50
1549
0

Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал

Родри не спешит продолжать сотрудничество с горожанами

21 июня 2026, 14:49 | Обновлено 21 июня 2026, 14:50
1549
0
Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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«Манчестер Сити» предложил 29-летнему опорному полузащитнику сборной Испании Родри новый контракт, однако футболист до сих пор не проявил интереса к подписанию соглашения.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, клуб сделал предложение несколько месяцев назад и пока не форсирует переговоры, поскольку у испанца ещё год по контракту с «горожанами». В то же время, если Родри не заключит новый договор, то через год может уйти из клуба без компенсации на правах свободного агента.

Недавно сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» является одной из трансферных целей мадридского «Реала» на лето. Игрок нравится новому наставнику «бланкос» Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне Родри принял участие в 33 матчах «Манчестер Сити» и отличился двумя забитыми голами.

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Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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