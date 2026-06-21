Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал
Родри не спешит продолжать сотрудничество с горожанами
«Манчестер Сити» предложил 29-летнему опорному полузащитнику сборной Испании Родри новый контракт, однако футболист до сих пор не проявил интереса к подписанию соглашения.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, клуб сделал предложение несколько месяцев назад и пока не форсирует переговоры, поскольку у испанца ещё год по контракту с «горожанами». В то же время, если Родри не заключит новый договор, то через год может уйти из клуба без компенсации на правах свободного агента.
Недавно сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» является одной из трансферных целей мадридского «Реала» на лето. Игрок нравится новому наставнику «бланкос» Жозе Моуриньо.
В прошлом сезоне Родри принял участие в 33 матчах «Манчестер Сити» и отличился двумя забитыми голами.
🚨 Manchester City offered new deal to Rodri few months ago but there’s still no agreement at this stage.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026
Deal on stand-by now, still long time to decide as current agreement set to expire in June 2027.
Rodri could leave as free agent in one year.
🎥 https://t.co/2OJq9aTDNv pic.twitter.com/ZALzco08yZ
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