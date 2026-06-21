Матч Франция – Ирак на ЧМ-2026 под угрозой срыва. В чём причина?
В Филадельфии прогнозируют грозовые дожди
Матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака находится под угрозой срыва.
Встреча должна начаться 23 июня в 00:00 по киевскому времени. Французские СМИ сообщают, что в Филадельфии, где планируется проведение матча, на этот период прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. В частности, на момент начала матча ожидается сильный грозовой дождь.
Пока никаких заявлений со стороны организаторов турнира по этому поводу не было опубликовано. В первом туре группы I французы обыграли Сенегал (3:1), иракцы уступили Норвегии (1:4).
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