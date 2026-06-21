Испания не выигрывает на чемпионатах мира в четырех матчах подряд

Сборная Испании не выигрывает на чемпионатах мира уже в четырех матчах.

После победы над сборной Коста-Рики со счетом 7:0 в первом туре ЧМ-2022, испанцы сыграли вничью с Германией (1:1), проиграли Японии (1:2) и Марокко (0:0 (0:3 в серии послематчевых пенальти)), а также уже на ЧМ-2026 не сумели победить Кабо-Верде (0:0).

Прервать эту безвыигрышную серию на мировых первенствах сборная Испании попробует в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.

Безвыигрышная серия сборной Испании на чемпионатах мира

2026: Кабо-Верде – 0:0

2022: Марокко – 0:0 (0:3 – по пенальти)

2022: Япония – 1:2

2022: Германия – 1:1

Как видим, в этих четырех матчах испанцы забили всего два гола. Оба они на счету Альваро Мораты.