Испания не выигрывает на чемпионатах мира в четырех матчах подряд
Вспомним соперников, которых не смогли одолеть испанцы в рамках этой безвыигрышной серии
Сборная Испании не выигрывает на чемпионатах мира уже в четырех матчах.
После победы над сборной Коста-Рики со счетом 7:0 в первом туре ЧМ-2022, испанцы сыграли вничью с Германией (1:1), проиграли Японии (1:2) и Марокко (0:0 (0:3 в серии послематчевых пенальти)), а также уже на ЧМ-2026 не сумели победить Кабо-Верде (0:0).
Прервать эту безвыигрышную серию на мировых первенствах сборная Испании попробует в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.
Безвыигрышная серия сборной Испании на чемпионатах мира
- 2026: Кабо-Верде – 0:0
- 2022: Марокко – 0:0 (0:3 – по пенальти)
- 2022: Япония – 1:2
- 2022: Германия – 1:1
Как видим, в этих четырех матчах испанцы забили всего два гола. Оба они на счету Альваро Мораты.
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