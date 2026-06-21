Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания не выигрывает на чемпионатах мира в четырех матчах подряд
Чемпионат мира
21 июня 2026, 14:28 |
283
0

Испания не выигрывает на чемпионатах мира в четырех матчах подряд

Вспомним соперников, которых не смогли одолеть испанцы в рамках этой безвыигрышной серии

21 июня 2026, 14:28 |
283
0
Испания не выигрывает на чемпионатах мира в четырех матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Испании не выигрывает на чемпионатах мира уже в четырех матчах.

После победы над сборной Коста-Рики со счетом 7:0 в первом туре ЧМ-2022, испанцы сыграли вничью с Германией (1:1), проиграли Японии (1:2) и Марокко (0:0 (0:3 в серии послематчевых пенальти)), а также уже на ЧМ-2026 не сумели победить Кабо-Верде (0:0).

Прервать эту безвыигрышную серию на мировых первенствах сборная Испании попробует в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии.

Безвыигрышная серия сборной Испании на чемпионатах мира

  • 2026: Кабо-Верде – 0:0
  • 2022: Марокко – 0:0 (0:3 – по пенальти)
  • 2022: Япония – 1:2
  • 2022: Германия – 1:1

Как видим, в этих четырех матчах испанцы забили всего два гола. Оба они на счету Альваро Мораты.

По теме:
Игроки Ливерпуля продолжают зажигать на чемпионате мира 2026
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания – Саудовская Аравия
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Испании по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Теннис | 20 июня 2026, 20:37 6
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине

Линда Носкова выбила Александру Эалу и в поединке за трофей встретится с Пегулой

Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал
Футбол | 21 июня 2026, 14:49 0
Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал
Лидер Ман Сити игнорирует новый контракт с клубом. Им интересуется Реал

Родри не спешит продолжать сотрудничество с горожанами

Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20.06.2026, 19:48
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Игра в одни ворота в тысячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Футбол | 21.06.2026, 08:59
Игра в одни ворота в тысячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Игра в одни ворота в тысячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 19
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 7
Футбол
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем