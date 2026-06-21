Испания – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок второго тура группы H стартует в 19:00 по киевскому времени
В воскресенье, 21 мая, состоится матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии.
Пройдет поединок на стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Испания стартовала на мундиале с нулевой ничьей в поединке с Кабо-Верде. Саудовская Аравия также первый поединок сыграла вничью – 2:2 с Уругваем.
Группа H (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Уругвай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|1
Календарь матчей в группе H ЧМ-2026:
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Уругвая – Испания (3-й тур)
Испания – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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