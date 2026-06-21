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Чемпионат мира
Испания
21.06.2026 19:00 - : -
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 12:54 | Обновлено 21 июня 2026, 14:08
127
0

Испания – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок второго тура группы H стартует в 19:00 по киевскому времени

21 июня 2026, 12:54 | Обновлено 21 июня 2026, 14:08
127
0
Испания – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании
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В воскресенье, 21 мая, состоится матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии.

Пройдет поединок на стадионе «Mercedes-Benz Stadium» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Испания стартовала на мундиале с нулевой ничьей в поединке с Кабо-Верде. Саудовская Аравия также первый поединок сыграла вничью – 2:2 с Уругваем.

Группа H (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Уругвай 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
2 Саудовская Аравия 1 0 1 0 1 - 1 21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
3 Испания 1 0 1 0 0 - 0 21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 1
4 Кабо-Верде 1 0 1 0 0 - 0 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 1
Полная таблица

Календарь матчей в группе H ЧМ-2026:

  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Уругвая – Испания (3-й тур)

Испания – Саудовская Аравия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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