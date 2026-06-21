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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 12:58 | Обновлено 21 июня 2026, 13:56
1526
0

Нагорняк уговорил опытного украинца перебраться в Эпицентр

Артем Козак розповів, чому вирішив підписати контракт з ФК Епіцентр

21 июня 2026, 12:58 | Обновлено 21 июня 2026, 13:56
1526
0
Нагорняк уговорил опытного украинца перебраться в Эпицентр
ФК Эпицентр
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Опытный украинский полузащитник Артем Козак рассказал, почему решил подписать контракт с ФК Эпицентр, заговорив о Сергее Нагорняке.

Артем, вы стали игроком Эпицентра. Какие первые эмоции после подписания контракта и как вы воспринимаете этот новый этап в карьере?

– Положительные эмоции. Я счастлив оказаться здесь и с нетерпением жду матча чемпионата.

Как возник вариант с Эпицентром? Кто первым вышел на контакт и уже говорили с вами о вашей роли в команде?

– Со мной связались представители Эпицентра. Я побеседовал с главным тренером. Он спросил, интересно ли мне поработать с ними, – сказал Артем.

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Артем Козак Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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