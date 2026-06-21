Нагорняк уговорил опытного украинца перебраться в Эпицентр
Артем Козак розповів, чому вирішив підписати контракт з ФК Епіцентр
Опытный украинский полузащитник Артем Козак рассказал, почему решил подписать контракт с ФК Эпицентр, заговорив о Сергее Нагорняке.
– Артем, вы стали игроком Эпицентра. Какие первые эмоции после подписания контракта и как вы воспринимаете этот новый этап в карьере?
– Положительные эмоции. Я счастлив оказаться здесь и с нетерпением жду матча чемпионата.
– Как возник вариант с Эпицентром? Кто первым вышел на контакт и уже говорили с вами о вашей роли в команде?
– Со мной связались представители Эпицентра. Я побеседовал с главным тренером. Он спросил, интересно ли мне поработать с ними, – сказал Артем.
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