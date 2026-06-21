ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ бесплатно подписал опытного украинца
Артем Козак стал игроком «Эпицентра»
ФК Эпицентр официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Артема Козака. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Артем перебрался в расположение Эпицентра на правах свободного агента. О сроках соглашения и финансовых аспектах контракта ничего не известно.
Поздравляем Артема Козака в дружной семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем прогрессировать каждый день, забивать и отдавать голевые передачи и приносить положительные эмоции всем поклонникам и болельщицам «Эпицентра», – говорится в сообщении.
Всего в активе Артема Козака на профессиональном уровне 181 поединок, отличившийся 32 голами и 19 голевыми передачами. В Украинской Премьер-Лиге полузащитник провел 69 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистам.
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