Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ухудшение украинско-белорусских отношений.

– Артем, как ты, будучи уроженцем Беларуси, реагируешь на последние события?

– Честно говоря, мне и дома хватает всей этой политики. Конечно, я слежу за всем этим и надеюсь, что первые лица государств разберутся. Я не люблю насилие, не люблю войны, не люблю всего этого. Мы здесь, в Украине, испытываем этот ужас уже не один год, постоянно живём под обстрелами и не знаем, наступит ли завтра. Люди сидят в подъездах, кто-то в метро, кто-то в укрытиях.

Но скажу одно: Киев — это мой дом, и я буду здесь до конца. Я никому не пожелаю переживать то, что мы переживаем сейчас. Белорусам такое и не снилось. Я об этом очень часто говорю своей маме: «Дай Бог, чтобы вы с этим не столкнулись и не испытали этого».