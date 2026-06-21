Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 23:42 |
1850
1

Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум

Артема рассмешили слова пропагандистов

21 июня 2026, 23:42 |
1850
1 Comments
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Instagram. Артем Милевский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского Лукашенко и посмеялся над белорусскими пропагандистами.

– Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, а местные пропагандисты, такие как Азаренок, начали поливать его грязью. Что ты думаешь обо всём этом?

– А что это за ноунейм? (смеётся). Честно говоря, я даже не знаю, кто такой Азаренок, поэтому думаю, что его слова не стоит воспринимать всерьёз, а тем более цитировать.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».

По теме:
Новая партия упакованных оккупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
ГЕРАСКЕВИЧ: «Этот герой Польши нюхает кокаин»
Стало известно, сколько спортсменов из Украины находятся в российском плену
Артем Милевский Владимир Зеленский Александр Лукашенко (таракан) российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
Теннис | 21 июня 2026, 19:35 5
Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне
Снигур разобралась с 52-й ракеткой мира и вышла в основу WTA 250 в Истборне

В финальном матче квалификации Дарья в двух сетах переиграла Петру Марчинко

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21 июня 2026, 11:22 10
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги

Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Футбол | 21.06.2026, 22:42
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21.06.2026, 16:35
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А Азарёнок знает кто такой Милевский??
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 27
Футбол
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 4
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
20.06.2026, 19:35
Футзал
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем