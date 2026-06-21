Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский отреагировал на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского Лукашенко и посмеялся над белорусскими пропагандистами.

– Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, а местные пропагандисты, такие как Азаренок, начали поливать его грязью. Что ты думаешь обо всём этом?

– А что это за ноунейм? (смеётся). Честно говоря, я даже не знаю, кто такой Азаренок, поэтому думаю, что его слова не стоит воспринимать всерьёз, а тем более цитировать.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».