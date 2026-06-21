Уругвай – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Н ЧМ-2026 22 июня в 01:00
22 июня состоится второй матч группы H на чемпионате мира 2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Примет поединок арена «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами. Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Уругвая – аргентинец Марсело Бьелса, в то время как Кабо-Верде возглавляет местный специалист Бубиста.
До этого матча сборные Уругвая и Кабо-Верде ни разу не пересекались на футбольном поле.
После первого тура в группе H царит равноправие. В обоих матчах была зафиксирована ничья: Испания потеряла очки с Кабо-Верде (0:0), Уругвай не одолел Саудовскую Аравию (1:1).
Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0 (отчет, видеообзор)
- 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1 (отчет, видео голов)
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
Уругвай – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Уругвай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде
|1
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