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Чемпионат мира
Уругвай
22.06.2026 01:00 - : -
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 08:41 |
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0

Уругвай – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы Н ЧМ-2026 22 июня в 01:00

21 июня 2026, 08:41 |
41
0
Уругвай – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня состоится второй матч группы H на чемпионате мира 2026 между сборными Уругвая и Кабо-Верде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Примет поединок арена «Hard Rock Stadium» в американском городе Майами. Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Уругвая – аргентинец Марсело Бьелса, в то время как Кабо-Верде возглавляет местный специалист Бубиста.

До этого матча сборные Уругвая и Кабо-Верде ни разу не пересекались на футбольном поле.

После первого тура в группе H царит равноправие. В обоих матчах была зафиксирована ничья: Испания потеряла очки с Кабо-Верде (0:0), Уругвай не одолел Саудовскую Аравию (1:1).

Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде – 0:0 (отчет, видеообзор)
  • 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1 (отчет, видео голов)
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)

Уругвай – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Уругвай – Кабо-Верде
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Трансляция матча В эфире

Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Уругвай 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
2 Саудовская Аравия 1 0 1 0 1 - 1 21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия16.06.26 Саудовская Аравия 1:1 Уругвай 1
3 Испания 1 0 1 0 0 - 0 21.06.26 19:00 Испания - Саудовская Аравия15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 1
4 Кабо-Верде 1 0 1 0 0 - 0 22.06.26 01:00 Уругвай - Кабо-Верде15.06.26 Испания 0:0 Кабо-Верде 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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