Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)
20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе E.
Сборная Германии переиграла Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 благодаря дублю Дениза Ундава и досрочно заняла первое место с 6 очками.
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Команда Кюрасао добыла историческое очко на мундиалиях, выстояв против Эквадор (0:0).
Турнирное положение в группе Е: Германия (6), Кот-д'Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)
Кот-д'Ивуар с тремя баллами имеет огромные шансы на плей-офф. На выход в 1/16 финала также претендуют и Эквадор с Кюрасао.
В последнем, третьем туре Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао поборется против Кот-д'Ивуара. Встречи состоятся 25 июня и начнутся в 23:00 по Киеву.
Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа Е
20–21 июня
- Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1
Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30
- Эквадор – Кюрасао – 0:0
Таблица группы Е
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|3
|3
|Эквадор
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|1
|4
|Кюрасао
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|1
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