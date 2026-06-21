Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю

20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе E.

Сборная Германии переиграла Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 благодаря дублю Дениза Ундава и досрочно заняла первое место с 6 очками.

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Команда Кюрасао добыла историческое очко на мундиалиях, выстояв против Эквадор (0:0).

Турнирное положение в группе Е: Германия (6), Кот-д'Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)

Кот-д'Ивуар с тремя баллами имеет огромные шансы на плей-офф. На выход в 1/16 финала также претендуют и Эквадор с Кюрасао.

В последнем, третьем туре Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао поборется против Кот-д'Ивуара. Встречи состоятся 25 июня и начнутся в 23:00 по Киеву.

Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа Е

20–21 июня

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Таблица группы Е

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия 20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар 14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6 2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар 20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар 15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3 3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия 21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао 15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1 4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар 21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао 14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1 Полная таблица

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