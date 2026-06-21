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Чемпионат мира
21 июня 2026, 05:20 | Обновлено 21 июня 2026, 05:26
1856
0

Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю

Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)

21 июня 2026, 05:20 | Обновлено 21 июня 2026, 05:26
1856
0
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Getty Images/Global Images Ukraine
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20–21 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе E.

Сборная Германии переиграла Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 благодаря дублю Дениза Ундава и досрочно заняла первое место с 6 очками.

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Команда Кюрасао добыла историческое очко на мундиалиях, выстояв против Эквадор (0:0).

Турнирное положение в группе Е: Германия (6), Кот-д'Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)

Кот-д'Ивуар с тремя баллами имеет огромные шансы на плей-офф. На выход в 1/16 финала также претендуют и Эквадор с Кюрасао.

В последнем, третьем туре Германия встретится с Эквадором, а Кюрасао поборется против Кот-д'Ивуара. Встречи состоятся 25 июня и начнутся в 23:00 по Киеву.

Путевки в плей-офф получат сборные, которые финишируют на первом и втором местах в группе. Сборная, занявшая третью строчку, также сможет выйти дальше – при попадании в топ-8 среди 12 команд с третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа Е

20–21 июня

  • Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30

  • Эквадор – Кюрасао – 0:0

Таблица группы Е

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6
2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3
3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1
4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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