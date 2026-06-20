Тоттенхэм определился с будущим ван де Вена на фоне интереса Барселоны
Английский клуб намерен сохранить защитнику
«Тоттенхэм» намерен сохранить нидерландского защитника Микки ван де Вена. Об этом сообщает Ферран Коррерас.
По информации источника, главный тренер английской команды Роберто де Дзерби намерен сохранить 25-летнего футболиста на фоне интереса «Барселоны».
В прошедшем сезоне на счету Микки ван де Вена 45 матчей на клубном ровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» вступил в гонку с «Манчестер Сити» и «Арсенала» за полузащитника.
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