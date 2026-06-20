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  4. Тоттенхэм определился с будущим ван де Вена на фоне интереса Барселоны
Англия
20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:01
165
0

Тоттенхэм определился с будущим ван де Вена на фоне интереса Барселоны

Английский клуб намерен сохранить защитнику

20 июня 2026, 23:59 | Обновлено 21 июня 2026, 00:01
165
0
Тоттенхэм определился с будущим ван де Вена на фоне интереса Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Микки ван де Вен
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«Тоттенхэм» намерен сохранить нидерландского защитника Микки ван де Вена. Об этом сообщает Ферран Коррерас.

По информации источника, главный тренер английской команды Роберто де Дзерби намерен сохранить 25-летнего футболиста на фоне интереса «Барселоны».

В прошедшем сезоне на счету Микки ван де Вена 45 матчей на клубном ровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» вступил в гонку с «Манчестер Сити» и «Арсенала» за полузащитника.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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