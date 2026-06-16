Тоттенхэм вступил в гонку с Ман Сити и Арсенала за полузащитника
Сандро Тонали из «Ньюкасла» привлекает внимание английских топ-клубов
«Тоттенхэм» нацелился на итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб готов побороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за 28-летнего футболиста.
В прошедшем сезоне на счету Сандро Тонали 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативным ударами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» усилится защитником Брайтона.
🚨 EXCLUSIVE: Tottenham have entered the race to sign Sandro Tonali! 💣🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
De Zerbi wants Tonali as new star for the midfield, ideal to step up #THFC level.
Spurs ready to face Man City and Arsenal in the race for Tonali for new ambitious project to prove their intentions. pic.twitter.com/Y1PGAClq8F
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