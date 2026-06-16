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Англия
16 июня 2026, 20:38 | Обновлено 16 июня 2026, 20:44
192
0

Тоттенхэм вступил в гонку с Ман Сити и Арсенала за полузащитника

Сандро Тонали из «Ньюкасла» привлекает внимание английских топ-клубов

16 июня 2026, 20:38 | Обновлено 16 июня 2026, 20:44
192
0
Тоттенхэм вступил в гонку с Ман Сити и Арсенала за полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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«Тоттенхэм» нацелился на итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб готов побороться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» за 28-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне на счету Сандро Тонали 53 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативным ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» усилится защитником Брайтона.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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