Тоттенхэм усилится защитником Брайтона. Серьезная сумма
Ян Пол ван Хекке продолжит карьеру в лондонском клубе
Нидерландский защитник Ян Пол ван Хекке перейдет из «Брайтона» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 26-летнего футболиста, которого в команде хотел видеть тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. Сумма сделки составляет 52 миллиона фунтов.
В прошедшем сезоне на счету Яна Пола ван Хекке 40 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее Педро Порро продлил контракт с «Тоттенхэме».
🚨 Tottenham agree deal to sign Jan Paul van Hecke from Brighton, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
New defender wanted by De Zerbi joining on £52m deal, agreement club to club done after player accepted #THFC conditions last week.
All done and Vuskovic separate case, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/pNsasJgMC9
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