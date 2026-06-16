Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм усилится защитником Брайтона. Серьезная сумма
Англия
16 июня 2026, 20:28 | Обновлено 16 июня 2026, 20:29
237
0

Тоттенхэм усилится защитником Брайтона. Серьезная сумма

Ян Пол ван Хекке продолжит карьеру в лондонском клубе

16 июня 2026, 20:28 | Обновлено 16 июня 2026, 20:29
237
0
Тоттенхэм усилится защитником Брайтона. Серьезная сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нидерландский защитник Ян Пол ван Хекке перейдет из «Брайтона» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу 26-летнего футболиста, которого в команде хотел видеть тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. Сумма сделки составляет 52 миллиона фунтов.

В прошедшем сезоне на счету Яна Пола ван Хекке 40 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее Педро Порро продлил контракт с «Тоттенхэме».

По теме:
Тоттенхэм вступил в гонку с Ман Сити и Арсенала за полузащитника
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
ПИКЕ: «Именно поэтому трансфер Кукурельи еще более болезненный»
трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Брайтон Тоттенхэм
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Футбол | 15 июня 2026, 20:59 59
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде
Стреляли холостыми. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде

Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира

Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Футбол | 16 июня 2026, 18:12 11
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»

Галенои рассказал об отношении к команде на ЧМ-2026

ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Футбол | 16.06.2026, 09:31
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Футбол | 16.06.2026, 20:07
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 6
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем