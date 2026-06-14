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Англия
14 июня 2026, 20:14 | Обновлено 14 июня 2026, 20:31
346
0

Тоттенхэм объявил о продлении контракта с ключевым защитником

Педро Порро подписал новый долгосрочный контракт с клубом

14 июня 2026, 20:14 | Обновлено 14 июня 2026, 20:31
346
0
Тоттенхэм объявил о продлении контракта с ключевым защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро
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26-летний защитник «Тоттенхэма» Педро Порро подписал новый контракт с клубом до 2031 года.

Спортивный директор Йохан Ланге прокомментировал новость: «За последние три с половиной года он добился огромного прогресса и стал одним из лучших защитников в игре, и тот факт, что он собирается играть на чемпионате мира за Испанию, является тому подтверждением».

Главный тренер Роберто Де Дзерби сказал: «Педро – очень важный для нас игрок, который постоянно демонстрирует свою способность влиять на ход матчей как в оборонительных, так и в атакующих ситуациях. Он очень хорошо понимает футбол и привносит в команду энергию, интенсивность и индивидуальность».

Испанец провел 47 матчей за «шпор» во всех соревнованиях в прошлом сезоне – больше всех в команде – и особенно впечатлил в семи матчах при Роберто Де Дзерби в решающие последние недели кампании.

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Педро Порро Тоттенхэм продление контракта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Тоттенхэм
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