Тоттенхэм объявил о продлении контракта с ключевым защитником

26-летний защитник «Тоттенхэма» Педро Порро подписал новый контракт с клубом до 2031 года.

Спортивный директор Йохан Ланге прокомментировал новость: «За последние три с половиной года он добился огромного прогресса и стал одним из лучших защитников в игре, и тот факт, что он собирается играть на чемпионате мира за Испанию, является тому подтверждением».

Главный тренер Роберто Де Дзерби сказал: «Педро – очень важный для нас игрок, который постоянно демонстрирует свою способность влиять на ход матчей как в оборонительных, так и в атакующих ситуациях. Он очень хорошо понимает футбол и привносит в команду энергию, интенсивность и индивидуальность».

Испанец провел 47 матчей за «шпор» во всех соревнованиях в прошлом сезоне – больше всех в команде – и особенно впечатлил в семи матчах при Роберто Де Дзерби в решающие последние недели кампании.