Англия29 мая 2026, 23:48 |
Манчестер Сити может подписать лидера Тоттенхэма
В Манчестере карьеру может продолжить Педро Порро
Испанский защитник «Тоттенхэма» Педро Порро может продолжить карьеру в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS.
По информации источника, усиление позиции правого защитника является приоритетом для «горожан». Испанец стал потенциальным кандидатом на усиление правого фланга обороны.
В текущем сезоне на счету Педро Порро 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 6 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» намерен сменить клуб.
