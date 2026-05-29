  4. Манчестер Сити может подписать лидера Тоттенхэма
29 мая 2026, 23:48
Манчестер Сити может подписать лидера Тоттенхэма

В Манчестере карьеру может продолжить Педро Порро

Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Порро

Испанский защитник «Тоттенхэма» Педро Порро может продолжить карьеру в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS.

По информации источника, усиление позиции правого защитника является приоритетом для «горожан». Испанец стал потенциальным кандидатом на усиление правого фланга обороны.

В текущем сезоне на счету Педро Порро 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 6 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» намерен сменить клуб.

Педро Порро трансферы трансферы АПЛ Манчестер Сити Тоттенхэм
Даниил Кирияка Источник: AS
