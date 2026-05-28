  4. Тревожный сигнал. Лидер Манчестер Сити намерен уйти: на радаре гранды
28 мая 2026, 18:56 | Обновлено 28 мая 2026, 18:59
Тревожный сигнал. Лидер Манчестер Сити намерен уйти: на радаре гранды

Рубен Диаш сообщил агенту о своем желании

28 мая 2026, 18:56 | Обновлено 28 мая 2026, 18:59
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

29-летний защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш заговорил о желании покинуть английский клуб после ухода тренера Пепа Гвардиолы.

Португалец связался со своим агентом и поручил ему специальную задачу – изучить варианты возможного трансфера.

Ситуацией Рубена быстро заинтересовались топ-клубы Европы: мадридский «Реал», ПСЖ и «Бавария».

Контракт Диаша с «Манчестер Сити» рассчитан еще на три сезона – до лета 2029 года. Однако намерения защитника не дают слишком оптимистичных прогнозов относительно его будущего в клубе.

Рубен перешел в английский клуб в 2020 году из «Бенфики» за 71 миллион евро. На счету Диаша 255 матчей за «горожан», шесть голов, шесть результативных передач и 12 выигранных трофеев.

Андрей Витренко Источник: Caughtoffside
