  Есть предложение. Байер обратился к тренеру после победы в еврокубке
Германия
28 мая 2026, 16:48 | Обновлено 28 мая 2026, 17:01
Есть предложение. Байер обратился к тренеру после победы в еврокубке

Немецкий клуб ждет Оливера Гласнера

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Немецкий «Байер» обратился к австрийскому тренеру Оливеру Гласнеру, который в ближайшее время покинет «Кристал Пэлас» (Англия).

По информации инсайдера Николо Скиры, «Байер» попытался переманить специалиста к себе и уже сделал ему официальное предложение.

«Аптекари» активно ищут замену нынешнему наставнику Касперу Юльманду, который, по слухам, планирует покинуть клуб летом.

Гласнер уже имеет опыт работы в чемпионате Германии: с 2019 по 2023 год Оливер работал с «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» Франкфурт.

Австриец возглавил «Кристал Пэлас» зимой 2024 года и всего за полтора года привел «орлов» к историческим успехам: победам в Кубке Англии, Суперкубке Англии и триумфу в Лиге конференций.

Андрей Витренко Источник: Николо Скира
