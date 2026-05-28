Есть предложение. Байер обратился к тренеру после победы в еврокубке

Немецкий «Байер» обратился к австрийскому тренеру Оливеру Гласнеру, который в ближайшее время покинет «Кристал Пэлас» (Англия).

По информации инсайдера Николо Скиры, «Байер» попытался переманить специалиста к себе и уже сделал ему официальное предложение.

«Аптекари» активно ищут замену нынешнему наставнику Касперу Юльманду, который, по слухам, планирует покинуть клуб летом.

Гласнер уже имеет опыт работы в чемпионате Германии: с 2019 по 2023 год Оливер работал с «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом» Франкфурт.

Австриец возглавил «Кристал Пэлас» зимой 2024 года и всего за полтора года привел «орлов» к историческим успехам: победам в Кубке Англии, Суперкубке Англии и триумфу в Лиге конференций.