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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника
Португалия
20 июня 2026, 23:44 | Обновлено 20 июня 2026, 23:48
177
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника

Эйрик Гранос перешел в португальский клуб из «Фредрикстада»

20 июня 2026, 23:44 | Обновлено 20 июня 2026, 23:48
177
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника
Порту. Эйрик Гранос
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Норвежский полузащитник Эйрик Гранос перешел из «Фредрикстада» в «Порту». Об этом сообщает пресс-слсжбу португальского клуба.

Срок соглашения между 16-летним футболистом и «драконами» рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне на счету Эйрика Граноса 9 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Челси» нацелились на вратаря «Порту».

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Фредрикстад Порту чемпионат Португалии по футболу трансферы
Даниил Кирияка Источник: ФК Порту
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