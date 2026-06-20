ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника

Норвежский полузащитник Эйрик Гранос перешел из «Фредрикстада» в «Порту». Об этом сообщает пресс-слсжбу португальского клуба.

Срок соглашения между 16-летним футболистом и «драконами» рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне на счету Эйрика Граноса 9 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Челси» нацелились на вратаря «Порту».