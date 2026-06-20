ОФИЦИАЛЬНО. Порту подписал 16-летнего полузащитника
Эйрик Гранос перешел в португальский клуб из «Фредрикстада»
Норвежский полузащитник Эйрик Гранос перешел из «Фредрикстада» в «Порту». Об этом сообщает пресс-слсжбу португальского клуба.
Срок соглашения между 16-летним футболистом и «драконами» рассчитан до лета 2029 года.
В текущем сезоне на счету Эйрика Граноса 9 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 забитым мячом. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» и «Челси» нацелились на вратаря «Порту».
𝘿𝙞𝙖𝙢𝙤𝙣𝙙𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝘿𝙧𝙖𝙜𝙤𝙣𝙨 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 💎🐉— FC Porto (@FCPorto) June 20, 2026
Welcome, Eirik! 💙#FCPortoB pic.twitter.com/TFVJdjTccx
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