Англия20 июня 2026, 23:45 |
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Ньюкасл отклонил предложение Тоттенхэма по Тонали на 90 млн евро
Сороки хотят получить за игрока не менее 115 млн
20 июня 2026, 23:45 |
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«Ньюкасл» отклонил предложение «Тоттенхэма» по полузащитнику сборной Италии Сандро Тонали.
Сообщается, что «шпоры» предложили за игрока 75–80 миллионов фунтов стерлингов (86–92 млн евро), однако такой вариант не устроил руководство «сорок». Отмечается, что «Ньюкасл» рассчитывает получить за футболиста не менее 85 млн фунтов (98 млн евро) фиксированной суммы и общий пакет с учётом бонусов примерно на 100 млн фунтов (115 млн евро).
Помимо «Тоттенхэма» за игроком наблюдает «Манчестер Сити».
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