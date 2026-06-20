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  4. Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Англия
20 июня 2026, 23:42 |
1222
0

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги

Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»

20 июня 2026, 23:42 |
1222
0
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Лондонский «Тоттенхэм» оценил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в 34 млн фунтов стерлингов.

По информации источников, интерес английского клуба к 24-летнему украинцу усилился после его последних публичных комментариев о будущем и футбольных приоритетах.

Трубин неоднократно отмечал тренеров, которые делают ставку на атакующий стиль игры и развитие футболистов. По информации источника, вратарь положительно оценивает проект «Тоттенхэма» и возможность стать основным голкипером клуба.

В то же время украинский вратарь также выражал симпатию к тренерским подходам Роберто Де Дзерби.

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Тоттенхэм Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Роберто Де Дзерби трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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