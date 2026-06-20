Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» оценил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в 34 млн фунтов стерлингов.
По информации источников, интерес английского клуба к 24-летнему украинцу усилился после его последних публичных комментариев о будущем и футбольных приоритетах.
Трубин неоднократно отмечал тренеров, которые делают ставку на атакующий стиль игры и развитие футболистов. По информации источника, вратарь положительно оценивает проект «Тоттенхэма» и возможность стать основным голкипером клуба.
В то же время украинский вратарь также выражал симпатию к тренерским подходам Роберто Де Дзерби.
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