Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира
20 июня 2026, 21:48 | Обновлено 20 июня 2026, 22:53
527
0

Объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар

Матч начнется в 23:00

20 июня 2026, 21:48 | Обновлено 20 июня 2026, 22:53
527
0
Объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня состоится матч второго тура группы E чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Германии и Кот-д'Ивуара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «ВМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

В первом туре немцы уверенно обыграли сборную Кюрасао со счётом 7:1, тогда как команда Кот-д'Ивуара с минимальным счётом победила Эквадор – 1:0.

Тренеры обеих команд определили стартовые составы на этот матч.

Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Хаверц.

Кот-д'Ивуар: Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд, Бонни.

По теме:
Сборная Бельгии потеряла звездного вингера
Даже дед не верит: Ферран Торрес получил жесткий прогноз перед матчем ЧМ
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Нидерландами и Швецией
сборная Германии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Футбол | 20 июня 2026, 18:51 36
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией

Киевляне провели товарищескую встречу

Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20 июня 2026, 07:02 1
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление

Марк Лайсон объяснил, почему остановил поединок в 11-м раунде

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20.06.2026, 08:35
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 20.06.2026, 21:00
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Германия – Кот-д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20.06.2026, 09:27
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем