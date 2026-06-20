Объявлены стартовые составы на матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Матч начнется в 23:00
20 июня состоится матч второго тура группы E чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся сборные Германии и Кот-д'Ивуара.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «ВМО Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
В первом туре немцы уверенно обыграли сборную Кюрасао со счётом 7:1, тогда как команда Кот-д'Ивуара с минимальным счётом победила Эквадор – 1:0.
Тренеры обеих команд определили стартовые составы на этот матч.
Германия: Нойер, Та, Шлоттербек, Браун, Киммих, Нмеча, Павлович, Зане, Мусиала, Вирц, Хаверц.
Кот-д'Ивуар: Фофана, Синго, Конан, Агбаду, Коссуну, Кессье, Инао Улаи, Сангаре, Диалло, Дьоманд, Бонни.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне провели товарищескую встречу
Марк Лайсон объяснил, почему остановил поединок в 11-м раунде