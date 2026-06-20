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Англия
20 июня 2026, 21:57 | Обновлено 20 июня 2026, 22:50
1342
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Стоимость – 120 млн. Тоттенхэм определил приоритетный трансфер на лето

Сандро Тонали стал главной целью «шпор»

20 июня 2026, 21:57 | Обновлено 20 июня 2026, 22:50
1342
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Стоимость – 120 млн. Тоттенхэм определил приоритетный трансфер на лето
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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Лондонский «Тоттенхэм» определил 26-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали своим главным приоритетом в летнее трансферное окно.

Сообщается, что летом «шпоры» хотят подписать двух полузащитников. Помимо Тонали, лондонцы нацелились на полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеса.

Источник сообщает, что Тонали хочет переехать в Лондон, чтобы работать с итальянским тренером «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. Между тем, в «Ньюкасле» не хотят отпускать своего ключевого игрока и требуют за него 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сандро сыграл 53 матча в составе «сорок», забил три гола и отдал семь голевых передач.

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Сандро Тонали Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Ньюкасл Матеуш Фернандеш
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Тоналлі неймовірно крутий!
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