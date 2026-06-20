Стоимость – 120 млн. Тоттенхэм определил приоритетный трансфер на лето
Сандро Тонали стал главной целью «шпор»
Лондонский «Тоттенхэм» определил 26-летнего опорного полузащитника «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали своим главным приоритетом в летнее трансферное окно.
Сообщается, что летом «шпоры» хотят подписать двух полузащитников. Помимо Тонали, лондонцы нацелились на полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеса.
Источник сообщает, что Тонали хочет переехать в Лондон, чтобы работать с итальянским тренером «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. Между тем, в «Ньюкасле» не хотят отпускать своего ключевого игрока и требуют за него 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне Сандро сыграл 53 матча в составе «сорок», забил три гола и отдал семь голевых передач.
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