Реал договорился об условиях контракта с игроком за 120 млн

Представители мадридского «Реала» договорились с 25-летним полузащитником «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандесом об условиях личного контракта.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, аргентинец дал устное согласие на пятилетний контракт с «бланкос». Руководство «Челси» не хочет отпускать игрока, однако он будет оказывать давление на лондонцев, требуя разрешения на переход. Ожидается, что в ближайшее время «Реал» предложит «синим» 120 млн евро в качестве компенсации за Энцо Фернандеса.

Полузащитник перешёл в «Челси» в 2023 году за 121 млн евро. Его контракт действует до 2032 года. В прошлом сезоне Фернандес забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 54 матчах за лондонскую команду.