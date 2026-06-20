Реал договорился об условиях контракта с игроком за 120 млн
Энцо Фернандес согласился перейти в мадридский клуб
Представители мадридского «Реала» договорились с 25-летним полузащитником «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандесом об условиях личного контракта.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, аргентинец дал устное согласие на пятилетний контракт с «бланкос». Руководство «Челси» не хочет отпускать игрока, однако он будет оказывать давление на лондонцев, требуя разрешения на переход. Ожидается, что в ближайшее время «Реал» предложит «синим» 120 млн евро в качестве компенсации за Энцо Фернандеса.
Полузащитник перешёл в «Челси» в 2023 году за 121 млн евро. Его контракт действует до 2032 года. В прошлом сезоне Фернандес забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 54 матчах за лондонскую команду.
Exc🚨 Il Real Madrid ha un accordo verbale con Enzo Fernandez del Chelsea per un contratto di 5 anni. Il #CFC non vuole cedere l’argentino, ma il centrocampista spingerà perché il trasferimento possa avvenire. Previsto a breve un primo contatto tra club. La valutazione sarà… pic.twitter.com/s5vKAejNRa— Gianluigi Longari (@Glongari) June 20, 2026
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