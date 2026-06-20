Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал договорился об условиях контракта с игроком за 120 млн
Испания
20 июня 2026, 21:47 | Обновлено 20 июня 2026, 22:55
1835
0

Реал договорился об условиях контракта с игроком за 120 млн

Энцо Фернандес согласился перейти в мадридский клуб

20 июня 2026, 21:47 | Обновлено 20 июня 2026, 22:55
1835
0
Реал договорился об условиях контракта с игроком за 120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Представители мадридского «Реала» договорились с 25-летним полузащитником «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандесом об условиях личного контракта.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, аргентинец дал устное согласие на пятилетний контракт с «бланкос». Руководство «Челси» не хочет отпускать игрока, однако он будет оказывать давление на лондонцев, требуя разрешения на переход. Ожидается, что в ближайшее время «Реал» предложит «синим» 120 млн евро в качестве компенсации за Энцо Фернандеса.

Полузащитник перешёл в «Челси» в 2023 году за 121 млн евро. Его контракт действует до 2032 года. В прошлом сезоне Фернандес забил 15 голов и отдал 7 голевых передач в 54 матчах за лондонскую команду.

По теме:
21 гол за сезон. Динамо нацелилось на форварда гранда
«Простая математика». В Испании объяснили, почему Реал продаст ряд игроков
Хорошие новости. Стало известно будущее Крапивцова
Энцо Фернандес Челси Реал Мадрид трансферы чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20 июня 2026, 10:12 2
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена

Украинский вратарь должен остаться в клубе

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20 июня 2026, 08:35 9
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной

Богдан Попов перейдет в «Аталанту»

Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Футбол | 20.06.2026, 21:05
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Футбол | 20.06.2026, 11:37
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 20.06.2026, 19:23
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем