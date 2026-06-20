Чемпионат мира20 июня 2026, 20:54 | Обновлено 20 июня 2026, 20:55
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Бробби забил четвертый самый быстрый гол сборной Нидерландов на ЧМ
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции
20 июня 2026, 20:54 | Обновлено 20 июня 2026, 20:55
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби забил четвертый самый быстрый гол в истории «Оранье» на чемпионатах мира.
Произошло это в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции (4:58).
Более быстрые голы за это за нидерландцев забивали только Йохан Нескенс (1:26, против ФРГ в 1974 году), Робин ван Перси (2:32, против Бразилии в 2014 году) и Филипп Коку (3:59, против Мексики в 1998 году).
Игроки сборной Нидерландов с самыми быстрыми голами на чемпионатах мира
- 1:26 – Йохан Нескенс, против ФРГ, 1974
- 2:32 – Робин ван Перси, против Бразилии, 2014
- 3:59 – Филипп Коку, против Мексики, 1998
- 4:58 – Брайан Бробби, против Швеции, 2026
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