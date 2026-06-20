Бробби забил четвертый самый быстрый гол сборной Нидерландов на ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби забил четвертый самый быстрый гол в истории «Оранье» на чемпионатах мира.

Произошло это в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции (4:58).

Более быстрые голы за это за нидерландцев забивали только Йохан Нескенс (1:26, против ФРГ в 1974 году), Робин ван Перси (2:32, против Бразилии в 2014 году) и Филипп Коку (3:59, против Мексики в 1998 году).

Игроки сборной Нидерландов с самыми быстрыми голами на чемпионатах мира