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Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:54 | Обновлено 20 июня 2026, 20:55
135
0

Бробби забил четвертый самый быстрый гол сборной Нидерландов на ЧМ

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции

20 июня 2026, 20:54 | Обновлено 20 июня 2026, 20:55
135
0
Бробби забил четвертый самый быстрый гол сборной Нидерландов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби забил четвертый самый быстрый гол в истории «Оранье» на чемпионатах мира.

Произошло это в матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции (4:58).

Более быстрые голы за это за нидерландцев забивали только Йохан Нескенс (1:26, против ФРГ в 1974 году), Робин ван Перси (2:32, против Бразилии в 2014 году) и Филипп Коку (3:59, против Мексики в 1998 году).

Игроки сборной Нидерландов с самыми быстрыми голами на чемпионатах мира

  • 1:26 – Йохан Нескенс, против ФРГ, 1974
  • 2:32 – Робин ван Перси, против Бразилии, 2014
  • 3:59 – Филипп Коку, против Мексики, 1998
  • 4:58 – Брайан Бробби, против Швеции, 2026
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чемпионат мира по футболу статистика сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Брайан Бробби
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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