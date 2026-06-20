Чемпионат мира20 июня 2026, 20:13 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
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ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция
Точный удар форвард нанес на 5-й минуте
20 июня 2026, 20:13 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби открыл счет в матче второго тура группы F чемпионата мира со Швецией.
Проходит поединок на стадионе «NRG Stadium» в городе Хьюстон.
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На 5-й минуте встречи нидерландский нападающий открыл счет в матче, 1:0. Для него этот гол стал вторым в составе сборной.
ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция
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