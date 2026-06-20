Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби открыл счет в матче второго тура группы F чемпионата мира со Швецией.

Проходит поединок на стадионе «NRG Stadium» в городе Хьюстон.

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На 5-й минуте встречи нидерландский нападающий открыл счет в матче, 1:0. Для него этот гол стал вторым в составе сборной.

ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция