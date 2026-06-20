Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция
Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:13 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
475
0

ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция

Точный удар форвард нанес на 5-й минуте

20 июня 2026, 20:13 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
475
0
ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби открыл счет в матче второго тура группы F чемпионата мира со Швецией.

Проходит поединок на стадионе «NRG Stadium» в городе Хьюстон.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 5-й минуте встречи нидерландский нападающий открыл счет в матче, 1:0. Для него этот гол стал вторым в составе сборной.

ВИДЕО. Как Бробби открыл счет в матче Нидерланды – Швеция

По теме:
ВИДЕО. Швеция наконец поразила ворота Нидерландов. Отличился Эланга
ВИДЕО. Дубль. Гакпо вновь забил в ворота сборной Швеции
ВИДЕО. Разгром! Коди Гакпо забил третий гол Нидерландов в игре со Швецией
сборная Швеции по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Брайан Бробби
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны
Футбол | 20 июня 2026, 14:05 23
В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны
В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны

Еще одно доказательство абсурдности лозунга: «Спорт вне политики»

Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20 июня 2026, 09:27 9
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником

Боксер проведет бой с Кабайелом, а переговоры продолжаются

Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20.06.2026, 05:32
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
Футбол | 20.06.2026, 21:17
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем