Реал ведет переговоры по переходу игрока в Бетис
Фран Гарсия этим летом может уйти в «Бетис»
Главным фаворитом в борьбе за левого защитника мадридского «Реала» Франа Гарсию этим летом стал «Бетис».
26-летний игрок больше не входит в планы Жозе Моуриньо, и между клубами уже состоялись предварительные переговоры.
«Реал» готов продать Гарсию примерно за 10 миллионов евро, в то время как «Бетис» настаивает на постоянном трансфере. Главной проблемой остается достижение соглашения по зарплате игрока.
Еще год назад Гарсия оценивался в 18 млн евро и в итоге потерял почти половину трансферной стоимости. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне защитник забил один гол в 23 матчах.
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