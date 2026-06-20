Реал ведет переговоры по переходу игрока в Бетис

Главным фаворитом в борьбе за левого защитника мадридского «Реала» Франа Гарсию этим летом стал «Бетис».

26-летний игрок больше не входит в планы Жозе Моуриньо, и между клубами уже состоялись предварительные переговоры.

«Реал» готов продать Гарсию примерно за 10 миллионов евро, в то время как «Бетис» настаивает на постоянном трансфере. Главной проблемой остается достижение соглашения по зарплате игрока.

Еще год назад Гарсия оценивался в 18 млн евро и в итоге потерял почти половину трансферной стоимости. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне защитник забил один гол в 23 матчах.