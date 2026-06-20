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Испания
20 июня 2026, 20:11 |
407
0

Реал ведет переговоры по переходу игрока в Бетис

Фран Гарсия этим летом может уйти в «Бетис»

20 июня 2026, 20:11 |
407
0
Реал ведет переговоры по переходу игрока в Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия
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Главным фаворитом в борьбе за левого защитника мадридского «Реала» Франа Гарсию этим летом стал «Бетис».

26-летний игрок больше не входит в планы Жозе Моуриньо, и между клубами уже состоялись предварительные переговоры.

«Реал» готов продать Гарсию примерно за 10 миллионов евро, в то время как «Бетис» настаивает на постоянном трансфере. Главной проблемой остается достижение соглашения по зарплате игрока.

Еще год назад Гарсия оценивался в 18 млн евро и в итоге потерял почти половину трансферной стоимости. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне защитник забил один гол в 23 матчах.

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Фран Гарсия Реал Мадрид Жозе Моуриньо Бетис трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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