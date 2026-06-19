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Испания
19 июня 2026, 07:41 | Обновлено 19 июня 2026, 07:45
1987
0

Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу

Менди, Себальос, Фран Гарсия и Асенсио не входят в планы тренера и будут выставлены на трансфер

19 июня 2026, 07:41 | Обновлено 19 июня 2026, 07:45
1987
0
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью
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После назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера мадридского «Реала» в клубе начались масштабные изменения состава.

Уже подтверждены четыре новых приобретения: Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Бернарду Силва и Марк Кукурелья. Ожидаются трансферы новых игроков, но для этого «сливочным» необходимо освободить место в заявке.

В составе «Реала» уже находится 27 игроков, а правила Ла Лиги позволяют зарегистрировать 25, поэтому именитый португальский тренер решил попрощаться с теми, кто не входит в его планы.

По информации журналиста Марио Кортахены, королевский клуб выставит на трансфер защитников Рауля Асенсио, Ферлана Менди и Франа Гарсию, а также полузащитника Дани Себальоса.

Испанский клуб надеется инвестировать заработанные деньги от трансферов этих игроков в новые приобретения, которые смогут усилить команду Жозе Моуриньо.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Фран Гарсия Рауль Асенсио Ферлан Менди Дани Себальос трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Madrid Universal
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