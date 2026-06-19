Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу

После назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера мадридского «Реала» в клубе начались масштабные изменения состава.

Уже подтверждены четыре новых приобретения: Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Бернарду Силва и Марк Кукурелья. Ожидаются трансферы новых игроков, но для этого «сливочным» необходимо освободить место в заявке.

В составе «Реала» уже находится 27 игроков, а правила Ла Лиги позволяют зарегистрировать 25, поэтому именитый португальский тренер решил попрощаться с теми, кто не входит в его планы.

По информации журналиста Марио Кортахены, королевский клуб выставит на трансфер защитников Рауля Асенсио, Ферлана Менди и Франа Гарсию, а также полузащитника Дани Себальоса.

Испанский клуб надеется инвестировать заработанные деньги от трансферов этих игроков в новые приобретения, которые смогут усилить команду Жозе Моуриньо.