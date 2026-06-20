Игрок Барселоны призвал клуб подписать Хулиана Альвареса

19-летний опорный полузащитник «Барселоны» Марк Берналь высказался о 26-летнем нападающем «Атлетико» Хулиане Альваресе.

«Игрок, против которого я бы не хотел играть? Хулиан Альварес. Игрок, которого я хотел бы подписать в «Барсу»? Хулиан Альварес!», — сказал он.

В прошлом сезоне Альварес провел в составе «Атлетико» 49 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач. Недавно стало известно, что «Барселона» готовится предложить мадридцам 135 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.