Испания20 июня 2026, 20:16 |
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Игрок Барселоны призвал клуб подписать Хулиана Альвареса
Нападающий Атлетико является самым грозным соперником для Берналя
20 июня 2026, 20:16 |
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19-летний опорный полузащитник «Барселоны» Марк Берналь высказался о 26-летнем нападающем «Атлетико» Хулиане Альваресе.
«Игрок, против которого я бы не хотел играть? Хулиан Альварес. Игрок, которого я хотел бы подписать в «Барсу»? Хулиан Альварес!», — сказал он.
В прошлом сезоне Альварес провел в составе «Атлетико» 49 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач. Недавно стало известно, что «Барселона» готовится предложить мадридцам 135 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.
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