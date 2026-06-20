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  4. Игрок Барселоны призвал клуб подписать Хулиана Альвареса
Испания
20 июня 2026, 20:16 |
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Игрок Барселоны призвал клуб подписать Хулиана Альвареса

Нападающий Атлетико является самым грозным соперником для Берналя

20 июня 2026, 20:16 |
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Игрок Барселоны призвал клуб подписать Хулиана Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Берналь и Альварес
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19-летний опорный полузащитник «Барселоны» Марк Берналь высказался о 26-летнем нападающем «Атлетико» Хулиане Альваресе.

«Игрок, против которого я бы не хотел играть? Хулиан Альварес. Игрок, которого я хотел бы подписать в «Барсу»? Хулиан Альварес!», — сказал он.

В прошлом сезоне Альварес провел в составе «Атлетико» 49 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач. Недавно стало известно, что «Барселона» готовится предложить мадридцам 135 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

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Марк Берналь Хулиан Альварес Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Diari Ara
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