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Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:01 |
138
0

ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 20 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

20 июня 2026, 20:01 |
138
0
ЧМ-2026. Матчи 2-го тура, 20 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 20 июня проходят матчи второго тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков 2-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 20:00. Нидерланды – Швеция, 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар, 03:00. Эквадор – Кюрасао, 07:00. Тунис – Япония.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

2-й тур, 20 июня 2026

  • 20.06.26. 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 20.06.26. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21.06.26. 03:00. Эквадор – Кюрасао
  • 21.06.26. 07:00. Тунис – Япония

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), Южная Корея (3), Чехия (1), ЮАР (1)
  • 🔹 Группа B: Канада (4), Швейцария (4), Босния и Герцеговина (1), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (3), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (0), Кюрасао (0)
  • 🔹 Группа F: Швеция (3), Япония (1), Нидерланды (1), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Новая Зеландия (1), Иран (1), Бельгия (1), Египет (1)
  • 🔹 Группа H: Уругвай (1), Саудовская Аравия (1), Испания (1), Кабо-Верде (1)
  • 🔹 Группа I: Норвегия (3), Франция (3), Сенегал (0), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (3), Австрия (3), Иордания (0), Алжир (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (3), ДР Конго (1), Португалия (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (3), Гана (3), Панама (0), Хорватия (0)

Инфографика

20.06.26. 20:00. Нидерланды – Швеция

20.06.26. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21.06.26. 03:00. Эквадор – Кюрасао

21.06.26. 07:00. Тунис – Япония

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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